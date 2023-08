«Euphoria»-Cast trauert um Angus Cloud auf Instagram

via REUTERS

Angus Cloud stand vor seiner Rolle in «Euphoria» noch nie vor der Kamera.

Schauspieler Angus Cloud ist im Alter von 25 Jahren verstorben . Er wurde durch seine Rolle des Drogendealers Fezco «Fez» O'Neill in der HBO-Serie «Euphoria» bekannt . Er soll übereinstimmenden Medienberichten zufolge im Haus seiner Familie in Oakland, Kalifornien, tot aufgefunden worden sein.

Die Feuerwehr von Oakland teilte einem Bericht von «Variety» zufolge mit, dass sie am Montag gegen 11.30 Uhr zu einem medizinischen Notfall gerufen worden sei und dass die Person zu diesem Zeitpunkt bereits verstorben war. Die Todesursache sei derzeit noch unbekannt.

«Gute Seele»

Über Social Media teilten Clouds Kollegen aus dem «Euphoria»-Cast ihre Trauer. Die Schauspielerin Storm Reid (20) teilte in ihrer Instagram-Story beispielsweise eine Szene aus der Serie, in der Angus Cloud zu sehen ist, und schrieb dazu: «The tears just won't stop» (auf Deutsch: «Die Tränen hören einfach nicht auf»).