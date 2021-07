Platter Reifen kostet Final-Einzug - Tränen nach Schweizer BMX-Drama bei Olympia

«Es hätte eigentlich alles gepasst», meint der künftige National-Coach nach seinem vorletzten Karriere-Rennen. «Im Training habe ich 1500 Starts gemacht, die alle sehr gut oder zumindest ok waren, dann kommst du hierher und es klappt von Anfang an nicht richtig.»

Platter Reifen im 2. Lauf

Doch nicht nur beim Start hat Graf Probleme. Bereits in Rücklage müsste der Routinier im zweiten von drei Läufen eigentlich voll angreifen. Doch bereits in der ersten Kurve wird Pumptrack-Weltmeister von 2018 von einem platten Reifen ausgebremst. «Ich hatte noch nie in meinem Leben in einem Rennen einen Platten», meint Graf.