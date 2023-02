Super Bowl: Tränen, Rache und Shaqiri – das hast du verpasst

Rekord-Aufholjagd

Chiefs-Trainer nimmt Rache

Mit einer Bilanz von 130 Siegen, 93 Niederlagen und einem Unentschieden ist Andy Reid (64) der bis heute erfolgreichste Trainer in der Geschichte der Eagles. Trotzdem musste der Headcoach 2012 nach 13 Jahren seinen Posten in Philadelphia räumen. Ein Jahr später heuerte Reid in Kansas City an. Nach dem Titel 2020 hat er nun seinen bereits zweiten Super Bowl mit den Chiefs gewonnen – ausgerechnet gegen sein Ex-Team.

Tränen bei Eagles-Coach

Den umgekehrten Weg ging Eagles-Trainer Nick Sirianni: Nachdem Reid als neuer Headcoach verpflichtet wurde, musste Wide-Receiver-Trainer Sirianni 2013 in Kansas City gehen. Nach Stationen in San Diego und Indianapolis erhielt der 41-Jährige vor zwei bei den Eagles seinen ersten Cheftrainer-Posten. Vor seinem ersten Super Bowl wurde Sirianni während der Nationalhymne von seinen Emotionen übermannt.

Verunglückter Hamlin dankt Ärzten

Sechs Wochen nach seinem Herzstillstand hatte Damar Hamlin vor Anpfiff seinen grossen Auftritt. Der 24-Jährige betrat gemeinsam mit seinen Ersthelfern das Feld. Der Verteidiger der Buffalo Bills umarmte das medizinische Personal und formte mit seinen Händen ein Herz in die Luft. Hamlin war am 2. Januar in einer Partie der regulären Saison gegen die Cincinnati Bengals auf dem Spielfeld zusammengebrochen und musste reanimiert werden. Eine Woche später konnte er das Krankenhaus in Cincinnati verlassen, weitere zwei Tage später folgte die Entlassung aus dem Hospital in Buffalo.