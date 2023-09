Pablo Nouvelle und Nativs Bromance kennt keine Berührungsängste

Körperlich darf es aber auch mal werden, finden die beiden Musiker aus Bern, die erst kürzlich ihr erstes gemeinsames Album releast haben. Der Album-Titel «Embrace» (Umarmen) passt von da her ganz gut. Eine Umarmung gäbe es bei ihnen stets zur Begrüssung und zum Abschied. «Wir sind jetzt nicht übermässig touchy, aber haben auch keine Berührungsängste», so Fabio Friedli, wie Pablo Nouvelle bürgerlich heisst, zu 20 Minuten. Wenn die beiden nicht gerade Musik machen, reden sie über Musik. Doch weil es eben nicht nur eine Freundschaft ist, die auf geschäftlicher Ebene funktioniert, werden auch Sorgen und Probleme diskutiert.

Nativ: «Vor Pablo kann ich weinen»

«Du hast mich aber auch schon extrem heruntergeholt», meint dazu Pablo. Es ging dabei um einen Musikrelease mit einem anderen Künstler, bei dem es zu Konflikten kam. «Da bin ich komplett ausgerastet, ich kann mich an gar nicht viel erinnern, weil ich so wütend war.» Nativ nickt zustimmend und gibt an, sich dafür umso mehr zu erinnern: «So wie in diesem Moment, habe ich dich kaum jemals erlebt. Du hast so geflucht und eigentlich bist du nicht so der Typ dafür.»