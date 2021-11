«G’day» in Australien : Tränen zur Begrüssung, Australier dürfen wieder nach Hause

Nach fast 600 Tagen öffnet Australien zumindest teilweise wieder seine Grenze. Aber nicht für alle. Für jene, die einreisen durften, gehen damit monatelanges Hoffen und Bangen zu Ende.

Darum gehts Letztes Jahr im März hatte Australien eine der härtesten Grenzregelungen der Welt wegen der Corona-Pandemie eingeführt.

Jetzt werden die Regelungen allmählich gelockert. In Sydney und Melbourne durften im Ausland gestrandete australische Staatsbürger wieder einreisen.

Bedingung: Reisende müssen vollständig geimpft sein.

Australien hat seine internationalen Grenzen am Montag nach fast 600 Tagen Schliessung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Am Flughafen der Metropole Sydney kam es schon in den frühen Morgenstunden zu emotionale Szenen, teils unter Tränen nahmen Angehörige ihre ankommenden Familienmitglieder in die Arme.

Julie Choo, die aus Grossbritannien kam, um ihre kranke Mutter im Krankenhaus zu besuchen, sagte, sie habe bei der Landung die Tränen zurückhalten müssen. «Ich kann es gar nicht abwarten, die Hand meiner Mutter zu halten», sagte sie. Ein anderer Australier sagte zu «ABC News», «überglücklich» zu sein, nach 20 Monaten endlich wieder nach Hause zu können. «Das ist wirklich eine grosse Sache. Wir waren ausgesperrt und haben jetzt die Möglichkeit, wieder zurückzukehren.»

Ein anderer wartete mit einem grossen Strauss Rosen auf seine Verlobte, von der fast zwei Jahre getrennt war. «Jeder Tag war ein Kampf. Ich verstehe, warum. Aber es ist einfach schlimm für so viele Menschen, die das erleben mussten. So viele Beziehungen gingen in die Brüche.»

Geöffnete Grenzen, aber nicht für alle

Australien hatte am 20. März vergangenen Jahres eine der härtesten Grenzregelungen der Welt wegen der Corona-Pandemie eingeführt. Fast alle Reisen in das Land wurden gestoppt. In den vergangenen 19 Monaten durften Australier nur noch mit Erlaubnis ins Ausland reisen. Familien waren getrennt, zehntausende Australier strandeten im Ausland. Nur wenige erhielten eine Einreiseerlaubnis und mussten dann tausende Dollar bezahlen und 14 Tage in Hotel-Quarantäne. Diese Auflagen wurden nun für Sydney und Melbourne aufgehoben, geimpfte Australier können nun kommen und gehen, ohne in Quarantäne zu müssen.

Auch die australische Fluglinie Qantas, die den Grossteil ihrer Flugzeuge über 18 Monate lang am Boden stehen hatte, freute sich. Qantas-Chef Alan Joyce sagte zu der Wiederaufnahme der internationalen Flüge: «Es ist wundervoll zu sehen, dass Australier mit ihren Lieben sich nun wieder treffen können, nach einer so langen Zeit.» Regierungschef Scott Morrison sprach von einem «grossen Tag für Australien». Auf Facebook schrieb er, Australien sei nun «startklar». Aber nicht für alle.

Über eine Million ausländische Bewohner bleiben aber in Australien weiterhin ohne die Möglichkeit, ihre Freunde und Verwandten in anderen Ländern zu sehen. Die geänderten Reiseregeln gelten überwiegend nur für Australier. Und einige australische Bundesstaaten mit vergleichsweise niedrigeren Impfquoten bleiben ohnehin bei den strikten und teuren Quarantäneregeln.

