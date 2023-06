Träumst du von der eigenen Firma? Start-up-Profis geben dir Tipps

«Ja, die Zeiger waren auf grün. Noch vor der Pandemie haben wir uns auf das aufkommende Business der E-Scooter gestürzt. Jeder kennt sie. Wir haben mit Anbietern gesprochen und gesagt, dass wir Logistik können. Wir wollten die Scooter verteilen und warten. Wir haben in Zürich angefangen und waren schlussendlich in vier Ländern. Gier spielte sicher eine Rolle, wir haben unser anderes Business weiterbehalten und wollten Synergien nutzen, aber das ging nicht. Dann wollten manche Städte die E-Scooter nicht mehr, weil sich die Leute darüber nervten, während jeder mitspielen wollte. Wir waren der Dienstleister und wurden immer mehr im Preis gedrückt, so dass wir es uns nicht mehr leisten konnten. Die Anbieter waren in der Machtposition und konnten machen mit uns, was sie wollten.»