Abtwil SG – Trafo-Brand löst Evakuation von Kino-Komplex aus

Die Feuerwehr rückte am Mittwochabend mit einem Grossaufgebot zum Cinedome in Abtwil aus.

Am Mittwochabend brannte es im Cinedome in Abtwil. Die Feuerwehr rückte daraufhin mit einem Grossaufgebot aus. Ein News-Scout schrieb kurz nach 18 Uhr, dass ein Grosseinsatz vor Ort laufe, an dem neben der Feuerwehr auch Polizei und Krankenwagen beteiligt seien.