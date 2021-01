Im Oktober hat Heidi Klum (47) ihre Wahlheimat Los Angeles verlassen, um vorübergehend in Berlin zu wohnen. Der Grund: Wegen Covid-19 findet der Dreh der 16. Staffel von «Germany’s Next Topmodel» hauptsächlich in Deutschland statt. Ebenfalls mit dabei ist Heidis Schwager Bill Kaulitz (31).