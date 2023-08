Schweizer Beachvolley-Pionier Martin Laciga ist tot

Das gab Swiss Volley am Freitag bekannt,

Martin Laciga gilt als Pionier des Beachvolleyballs in der Schweiz und war einer der erfolgreichsten Spieler der Schweiz aller Zeiten. Während 18 Aktiv-Jahren hatte er auf internationalem Niveau zahlreiche Erfolge gefeiert und den Beachvolleyball mitgeprägt. Insgesamt bestritt Laciga 206 Turniere – nach dem Brasilianer Emanuel Rego mit über 300 Turnieren weltweit die meisten Wettkämpfe im Beachvolleyball.

Als Weltnummer 1 des Jahres 1999, Vize-Weltmeister im gleichen Jahr, dreifacher Europameister, zweifacher Vize-Europameister, dreifacher Schweizermeister sowie mit diversen Top-Ten-Platzierungen an Olympischen Spielen und als Schweizer Team-Sportler des Jahres 1999 hat Martin Laciga legendäre Leistungen für den Schweizer Beachvolleyball-Sport erbracht. Zusammen mit Bruder Paul war er massgeblich an der Entwicklung des Beachvolleyball-Sports in der Schweiz beteiligt. Das Brüderpaar prägte von 1995 bis 2004 die Szene.