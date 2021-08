«Schweren Herzens bedauere ich …» - Tragischer Olympia-Unfall – Pferd von Schweizer Reiter eingeschläfert

Tragische Nachrichten erreichen die Schweiz am Sonntagmorgen aus Tokio! So ereignete sich im Verlauf des heutigen Geländetags des Concours Complet an den Olympischen Spielen ein schlimmer Unfall.

So tragisch die Nachricht auch ist, das Schweizer Team hat sich dennoch entschlossen, im abschliessenden Springen am Montag anzutreten. Bis zu dem Drama hatte Jet Set im Gelände einen souveränen und fehlerfreien Auftritt gezeigt. Die Schweiz liegt auf Platz 11 von 15. Ersatzreiterin Eveline Bodenmüller wird mit Violine de la Brasserie am Montag zum Einsatz kommen.

«Schweren Herzens bedauere ich …»

Godel selbst äussert sich auf Instagram in einem emotionalen Post. Zu einem Bild, das den 22-Jährigen mit dem nun toten Pferd zeigt, schreibt er: «Schweren Herzens bedauere ich den viel zu schnellen Abgang meines geliebten Jet-Sets, der sich beim Langlauf hier in Tokio einen Bänderriss zugezogen hat.» Jet sei ein hervorragendes Pferd gewesen, das wieder einmal einen grossartigen Geländelauf absolviert habe. «Er ging dem nach, was er am liebsten tat: galoppieren und über die Hindernisse fliegen», so Godel. Er schliesst mit den Worten, dass er nun Ruhe brauche. Der 22-Jährige schreibt: «Ich hoffe, Sie haben Verständnis für meine Abwesenheit in den sozialen Netzwerken in den nächsten Tagen.»