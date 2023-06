Jan Christen gewinnt am «Baby-Giro» und widmet Sieg Gino Mäder

Gino Mäder starb am Freitag an den Folgen seines schweren Sturzes. In Italien reüssierte am Wochenende derweil ein junges Schweizer Radtalent. Sein Sieg war äusserst emotional.

1 / 3 In Gedenken an Mäder malte sich Christen ein Kreuz und eine Herzfrequenz auf den rechten Unterarm. IMAGO/LaPresse Der junge Schweizer gewann am Samstag die 7. Etappe beim Giro Next Gen, inoffiziell auch «Baby-Giro» genannt. IMAGO/LaPresse Als Christen die Ziellinie überquerte, hob er die Finger gen Himmel in Gedenken an Gino Mäder. IMAGO/LaPresse

Darum gehts Der Schweizer Radstar Gino Mäder erlag am Freitag seinen schweren Verletzungen.

Einen Tag später gewann Jan Christen die Königsetappe beim Giro Next Gen.

Den Sieg widmete er Mäder. 20 Minuten hat mit dem Schweizer Radtalent (18) gesprochen.

Jan Christen zählt zu den talentiertesten Schweizer Radprofis. Er wurde als Junior Radquer-Weltmeister, Europameister auf der Strasse und Vize-Weltmeister im Mountainbike. Am Samstag gewann er beim Giro Next Gen, inoffiziell auch «Baby-Giro» genannt, die 7. Etappe. Er erreichte bei der Italien-Rundfahrt für die U-23-Fahrer das Ziel solo und und mit mehreren Sekunden Vorsprung. Als Christen die Ziellinie überquerte, hob er die Finger gen Himmel in Gedenken an Gino Mäder.

Am Sonntag sprach 20 Minuten mit dem 18-Jährigen. Er sagt: «Die Todesmeldung war ein Schock.» Sie habe ihn sehr mitgenommen. «Vom Freitag auf Samstag schlief ich nicht viel, ich machte mir sehr viele Gedanken», so Christen, der Mäder persönlich kannte. «Am Morgen nahm ich mir dann aber vor, die Königsetappe für Gino zu gewinnen. Dass das klappte, ist unglaublich.» Als Andenken an Mäder hatte sich Christen bereits vor dem Rennen ein Kreuz und eine Herzfrequenz auf den rechten Unterarm gemalt.

«Man darf nicht daran denken»

Zu der Tatsache, dass es im Radsport immer wieder zu Tragödien und tödlichen Unfällen kommt, meint das Schweizer Radtalent: «Am besten ist es, wenn man sich über das Risiko keine Gedanken macht. Sonst ist man zu langsam oder man wird abgehängt.» Man müsse im Hier und Jetzt leben.

«Am Schluss gehören Tragödien zum Radsport und es kann immer etwas passieren. Aber man darf wirklich nicht daran denken», so Christen weiter, der mit seiner Leistung am «Baby-Giro» sehr happy ist: «Wenn man die Königsetappe gewinnt, muss man auch etwas in den Beinen haben.»

1 / 8 Gino Mäder (26) ist tot. Imago Hier ist der Unfallort zu sehen. freshfocus Gino Mäder kam von der Strasse ab. freshfocus