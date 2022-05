Trainer-Beben beim FCZ – André Breitenreiter geht nach Hoffenheim

Zürich verliert zum Abschluss der Saison mit 2:3 gegen Luzern. blue

Darum gehts André Breitenreiter wechselt in die Bundesliga.

Die Clubs bestätigen den Transfer noch nicht.

Der Trainer selbst gibt kein Dementi ab, mehrere Medien berichten aber über den Transfer.

Zum Abschluss der Saison gab es für den FCZ eine 2:3-Pleite gegen den FC Luzern. Zürich-Trainer André Breitenreiter liess sich davon jedoch nicht die Stimmung verderben. Traurig war der Deutsche überhaupt nicht. Er sagte: «Die Niederlage interessiert mich heute gar nicht. Wir sind super gestartet, dann verliessen manche Spieler die Kräfte.» Aber das sei doch klar, wenn man seit mehreren Wochen wisse, dass man Meister sei. «Heute will ich einfach ordentlich feiern.»

Der 48-Jährige lachte und war bester Laune. Nur wegen des Titels und der bevorstehenden Feier? Wohl kaum. So wird Breitenreiter auf die grosse Bühne zurückkehren. Er verlässt den Schweizer Meister und geht zu Hoffenheim. Dies berichten verschiedene Medien – unter anderem die «Bild». Sie schreibt: «Bundesliga-Rückkehr ist perfekt!»

Breitenreiter hatte eigentlich beim FCZ noch einen Vertrag bis 2023, die Deutschen zogen nun aber eine Ausstiegsklausel von mehr als 300’000 Franken. Bereits am Samstag hatte der «Kicker» berichtet, dass der Meistertrainer Kandidat im Kraichgau sei. Die beiden Vereine äusserten sich bisher offiziell nicht dazu.

Breitenreiter will nur feiern

FCZ-Boss Ancillo Canepa meinte nach dem letzten Saisonspiel gegenüber blue: «Es ist normal, dass bei grossem Erfolg Gerüchte über Wechsel kommen – bei Spielern und beim Trainer. Klar, können auch Wechsel passieren, wir dürfen nicht naiv sein.» Auch Breitenreiter selbst hüllte sich betreffend Hoffenheim in Schweigen. «Ich weiss, wohin ich gehe. Und das ist zum Helvetiaplatz. Heute wird richtig gefeiert», so der Deutsche. Die einzige Frage, die ihn interessiere: «Wer kann am besten und längsten feiern? Und wer hat morgen Hilfe notwendig?» Auf explizite Frage von 20 Minuten, dass ein Dementi anders klinge, antwortet Breitenreiter: «Ich habe es beantwortet.»

Hoffenheim hatte mit neun sieglosen Spielen am Saisonende als Tabellenneunter einen Europacup-Platz verspielt, davor hatte die TSG sogar auf Kurs Champions League gelegen. Trainer Sebastian Hoeness musste deshalb in dieser Woche nach zwei Jahren gehen. Breitenreiter selbst hat schon viel Bundesliga-Erfahrung. Er stieg 2014 mit dem SC Paderborn und 2017 mit Hannover 96 in die höchste Spielklasse in Deutschland auf. Dazwischen trainierte er den FC Schalke 04. Nach einer Auszeit zwischen 2019 und 2021 heuerte er in Zürich an und führte den FC zum Titel.

«Ihm wird niemand böse sein, wenn er geht»