Ralph Hasenhüttl : Trainer bricht nach Southampton-Sieg gegen Liverpool in Tränen aus

Ralph Hasenhüttl bezwingt mit Southampton Liverpool und Jürgen Klopp. Nach dem Sieg, den auch ein Kurzeinsatz von Xherdan Shaqiri nicht verhindern kann, fliessen die Tränen.

Ralph Hasenhüttl, Trainer von Southampton, bezwingt mit seinem Team den FC Liverpool. Grund genug für den Österreicher, nach Spielschluss auf den Rasen zu sinken und Tränen des Glücks zu vergiessen. Video: Sky via Youtube

Darum gehts Der FC Liverpool muss erneut einen Rückschlag einstecken.

Mit einem eingewechselten Xherdan Shaqiri verliert das Team von Jürgen Klopp 0:1 gegen Southampton.

Deren Trainer, Ralph Hasenhüttl, kann sein Glück nach Spielschluss kaum fassen.

Trainer Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool zum dritten Mal in Serie in der Premier League gepatzt – und seinen Trainer-Kollegen Ralph Hasenhüttl damit zu Freudentränen gerührt. Nach zuletzt zwei Unentschieden kassierte der Tabellenführer am Montag eine 0:1-Niederlage beim FC Southampton, der damit auf Platz sechs vorrückte. Nach dem Schlusspfiff sank Southamptons österreichischer Trainer Hasenhüttl an der Seitenlinie auf die Knie und liess seinen Emotionen freien Lauf.

«Ich hatte Tränen in meinen Augen – wegen des Windes», scherzte Hasenhüttl danach. «Ich habe noch nie Punkte gegen Jürgen geholt», sagte der frühere Bundesliga-Trainer in der Pressekonferenz nach dem Spiel. «Wenn man unsere Jungs kämpfen sieht mit allem, was sie haben, macht mich das wirklich stolz. (...) Du brauchst ein perfektes Spiel gegen Liverpool – und ich glaube, das hatten wir.»

Ehemaliger Liverpool-Stürmer trifft

Obendrein erzielte den entscheidenden Treffer ausgerechnet der ehemalige Liverpool-Stürmer Danny Ings, der in seinen drei Jahren bei den Reds verletzungsbedingt kaum ein Bein auf den Boden bekommen hatte. Für seinen Heber über Liverpool-Torwart Alisson in der zweiten Minute bekam er von seinem Ex-Coach ein Sonderlob: «Ein grossartiger Abschluss», bemerkte Klopp über das Tor. Die Niederlage der Reds konnte auch Xherdan Shaqiri nicht verhindern. Der Schweizer Nati-Spieler, der nach seiner Muskelverletzung im letzten Jahr zu einem grösseren Einsatz kam, wurde in der 57. Minute für Oxlade-Chamberlain eingewechselt. Auf dem Rasen gelang dem Basler jedoch nichts Nennenswertes. Zwölf Minuten nach seiner Einwechslung wurde er hingegen für ein Foul noch verwarnt.

Liverpool bleibt nach der zweiten Saison-Niederlage zwar mit 33 Punkten Spitzenreiter, der punktgleiche Verfolger Manchester United ist aber noch ein Spiel im Rückstand. Southampton wiederum befindet sich durch den Sieg auf Tuchfühlung mit den Europacupplätzen.