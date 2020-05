Aktualisiert 15.05.2020 15:20

Per sofort weg

Trainer Djuricin verlässt GC nach nur zwei Partien

Die Grasshoppers verlängern den Vertrag mit Chefcoach Goran Djuricin nicht. Für den Österreicher übernimmt Assistenztrainer Zoltan Kadar.

von Marcel Rohner

Trainer Goran Djuricin ist nach nur zwei Partien schon wieder weg. KEYSTONE

Noch am Montag war Goran Djuricin guter Dinge. Es regnete zwar in Strömen, doch der Österreicher sprach von einem sensationellen Gefühl, von einer riesigen Freude. Endlich rollte der Ball wieder auf dem Campus, eine für GC-Verhältnisse grosse Menge an Journalisten war gekommen, um das zu sehen. Djuricin sprach mit jedem, so, als ob er es in der Corona-Zeit vermisst habe, Auskunft zu geben.

Nun ist Freitag, keine Woche ist seit dem Trainingsstart des Challenge-Ligisten vergangen. Und offiziell ist seit dem frühen Nachmittag: Es waren bereits die letzten Tage Djuricins als GC-Trainer. Der Vertrag des Österreichers lief bis am 30. Mai, also bis Saisonende. Er wird nicht verlängert. Mehr noch: Djuricin verlässt den Club per sofort, sein bisheriger Assistent Zoltan Kadar übernimmt interimistisch. Der letzte Satz der Medienmitteilung heisst: «GC hat in Zoltan Kadar volles Vertrauen und ist überzeugt, dass er, bei erhoffter Wiederaufnahme der Meisterschaft, die restlichen Spiele mit der Mannschaft erfolgreich bestreiten wird.»

Djuricin war Bickels Trainer

Djuricin war als Nachfolger von Uli Forte gekommen. Ziemlich genau drei Monate lang war er nun Coach des Schweizer Rekordmeisters. Absolviert hat er in dieser Zeit zwei Spiele, eines verlor er, gegen Kriens, eines gewann er, jenes in Schaffhausen. Sein Team dominierte gar, Nassim Ben Khalifa erzielte einen Hattrick. In der ganzen Saison davor gelang dem früheren Schweizer Nationalspieler kein annähernd so gutes Spiel.

Dann kam die Pause, bald drei Monate dauert sie nun an. Während auf dem Platz nicht viel passierte, wurde bei GC alles auf den Kopf gestellt. Einmal mehr. Der Club ist in den Händen von chinesischen Besitzern, Sky Sun heisst der Präsident, Jenny Wang die Eigentümerin. Shqiprim «Jimmy» Berisha der Managing Director, Samuel Haas der Generalsekretär. Adrian Fetscherin ist zurück, er geniesst bei den GC-Fans hohes Ansehen, täglich versorgt er sie auf Instagram mit Videos, in denen er Fragen beantwortet.