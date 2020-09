Niclas Füllkrug hält Wort und schiesst Schalke mit drei Toren am Samstag ab. Nach der Niederlage gegen Werder wird am Sonntag Schalke-Trainer David Wagner freigestellt.

«Kennt jemand ne gute gemeinnützige Organisation in Bremen? Frag fürn Kumpel», twittert am Sonntagmorgen der Youtube-Star «GamerBrother». Es ist der Sonntag nach der Niederlage des Bundesligavereins Schalke 04 gegen Werder Bremen, wenige Minuten nachdem bekannt wurde, dass Trainer David Wagner bei den Königsblauen keine Zukunft mehr hat. Und ebenfalls klar wurde, dass der 22-Jährige sein Versprechen einlösen und 1500 Euro an eine gemeinnützige Organisation in Bremen spenden muss.