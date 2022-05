Trainer Frick prophezeit Luzern-Held Ardon Jashari (19) eine Mega-Karriere

Traumtor im Barrage-Hinspiel

Auch in den beiden entscheidenden Spielen im Barrage-Krimi steht der Mittelfeldspieler jeweils 90 Minuten auf dem Platz. Beim Hinspiel in Schaffhausen sorgt Jashari per Traumtor für die zwischenzeitliche 2:1-Führung. Und im Rückspiel leitet er die Szene, die zum Luzerner Penalty führt, mit einem herrlichen 30-Meter-Zuspiel ein. Im letzten Jahr noch in der 1. Liga, wird das Eigengewächs innert weniger Monate zum grossen FCL-Helden.