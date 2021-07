Fabelzeit lässt Fragen aufkommen - Trainer-Guru schiesst gegen Rekord von Schweizer Sprint-Rakete Alex Wilson

9,84 Sekunden! Unsere Schweizer Sprint-Rakete Alex Wilson läuft bei einem Meeting in Atlanta so schnell wie nie ein Europäer zuvor. Und auch über 200 Meter (19,89s) verbessert Wilson am Sonntagabend seinen eigenen Schweizer Rekord deutlich. So gross die Freude über den Mega-Exploit so kurz vor dem olympischen Saisonhighlight in Tokio ist, so gross sind auch die Fragezeichen dahinter.