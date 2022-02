Disqualifizierte Skispringerinnen – «Trainer haben jeweils Nähmaschinen dabei»

1 / 9 Die deutsche Skispringerin Katharina Althaus wurde am Montag beim Mixed-Skispringen disqualifiziert, weil ihr Anzug bei einer Kontrolle als nicht regelkonform taxiert wurde. Getty Images Am Sonntag gewann sie noch Silber beim Skispringen der Frauen. Sie trug laut eigenen Angaben denselben Anzug. AFP Die Österreicherin Daniela Iraschko-Stolz wurde ebenfalls disqualifiziert. Getty Images

Darum gehts Zum ersten Mal fand bei Olympischen Spielen ein Mixed-Skispringen in Vierer-Teams statt.

Die Premiere wurde vom Ausschluss von vier Nationen wegen Disqualifikation mehrerer Sportlerinnen überschattet.

Der Schnitt ihrer Skianzüge wurde bei Kontrollen bemängelt.

Einer, der sich damit auskennt, ist Walter Graf des Buchser Unternehmens Wams AG.

Dort werden unter anderem die Skianzüge für Simon Ammann und Co. geschneidert.

Dramatische Szenen beim Skisprung-Mixed an den Olympischen Spielen. Gleich vier Nationen wurden vom Wettbewerb ausgeschlossen, nachdem die Materialkontrolle Anzüge von Athletinnen beanstandete. Kontrolliert wird unter anderem, dass der Abstand zwischen Körper und Anzug an keiner Stelle mehr als drei Zentimeter beträgt. Deutschland, Österreich, Japan und Norwegen konnten so nicht um Medaillen springen. Alles Nationen, die Chancen auf Edelmetall hatten.

Zehn bis 15 Meter Vorteil möglich

Die Herstellung der Anzüge für Skispringer ist komplex. Einer, der das aus eigener Erfahrung weiss, ist Walter Graf, Leiter Sportbekleidung beim Unternehmen Wams AG in Buchs SG. Dort wurden die Anzüge für die Schweizer Skispringer hergestellt. «Wir müssen jeweils mehrmals nachmessen, bevor wir mit Nähen beginnen», sagt Graf zu 20 Minuten. Die Athleten würden jeweils selbst auch noch nachmessen, um auf Nummer sicher zu gehen.

Gerade im Bereich des Schritts, wo es bei den betroffenen Skispringerinnen zu Problemen gekommen ist, sei es heikel. An dieser Stelle hat der Anzug mehr Stoff. «Wenn man daraus eine Art Dreieck herausziehen kann, ergibt das mehr Fläche», erklärt Graf. Das könne dazu führen, dass die Athletinnen etwas weiter fliegen. Sportler haben ihm berichtet, dass man rund zehn bis 15 Meter weiter springen könnte, wenn der ganze Anzug rundherum einen Zentimeter weiter geschneidert sei. «Deshalb gibt es von der FIS sehr strenge Vorgaben für die Anfertigung der Anzüge», so Graf. Doch was passiert, wenn Athleten kurz vor dem Wettkampf an Muskelmasse oder Gewicht zu- oder abnehmen? «Die Trainer haben bei den Wettkämpfen jeweils eine Nähmaschine dabei, um kurzfristig Anpassungen vornehmen zu können», sagt Graf.

Keine Probleme bei den Schweizern

Dass die Anzüge bei den Wettkämpfen den FIS-Regeln entsprechen, liege in der Verantwortung der Athleten und nicht der Hersteller. «Die Schweizer Skispringer hatten meines Wissens nie Probleme bei den Kontrollen», so Graf. Diese seien beim Massnehmen jeweils auch auf der vorsichtigen Seite.



Die Buchser Wams hat für die Olympischen Winterspiele diverse Sportler ausgestattet. So etwa das alpine Ski-Team der Schweiz sowie dasjenige der USA. Auch die Schweizer Skicrosser und Snowboarder tragen Anzüge aus Buchs SG. Grosse Freude hatten Graf und sein Team an der Silbermedaille der russischen Langläuferin Natalja Neprjajewa – für deren Team hatten sie ebenfalls Anzüge geliefert. Auch die Rennrodler aus der Schweiz, Deutschland und Russland beziehen ihre Rennkleidung von Wams, genauso wie das Schweizer Bob-Team.

