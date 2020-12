Der 54-Jährige führte Union zum ersten Mal in der Geschichte in die 1. Bundesliga und zeigt sich auch dort erfolgreich.

Fischer übernahm Union Berlin zur Saison 2018/19 und führte das Team zum ersten Mal in der Geschichte sogleich in die 1. Bundesliga. Auch in der höchsten Spielklasse konnte sich das Team des 54-Jährigen behaupten und feierte mit Platz 11 in der Abschlusstabelle den souveränen Klassenerhalt.