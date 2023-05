Wilde Szene in England: Trainer von Nati-Star Fabian Schär wird von Flitzer attackiert

«Ich war sehr überrascht. Ich hatte mich voll auf das Spiel konzentriert. Das ist das Letzte, was du erwartest», erklärte Newcastle-Coach Eddie Howe wenige Minuten nach dem 2:2 seiner Mannschaft an der Elland Road. Dem Trainer von Nati-Star Fabian Schär war nach dem Spiel schon wieder zum Schmunzeln zu Mute. Kurz zuvor erlebte er einen Schreckensmoment.

Tief in der Nachspielzeit tauchte urplötzlich ein Leeds-Fan an der Seitenlinie auf und steuerte direkt in Richtung von Howe. Dann raunt er dem Newcastle-Trainer ein paar offenbar beleidigende Worte zu und schubst ihn anschliessend weg.