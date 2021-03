Korruption : Trainer von Nati-Stürmer Gavranovic muss ins Gefängnis

Zoran Mamic, Trainer von Dinamo Zagreb, muss nach einem rechtskräftigen Urteil in Kroatien für fast fünf Jahre ins Gefängnis. Er selbst fühlt sich jedoch unschuldig.

Letzte Woche stand er noch an der Seitenlinie bei der Auswärtsniederlage von Dinamo Zagreb in der Europa-League gegen Tottenham.

Der Trainer von Dinamo Zagreb und Nati-Stürmer Mario Gavranovic muss ins Gefängnis: Zoran Mamic ist nach der rechtskräftigen Verurteilung zu einer fast fünfjährigen Haftstrafe wegen Korruption zurückgetreten. Dies berichteten kroatische Medien am Dienstag. Das Oberste Gericht in Zagreb hatte am Vortag ein entsprechendes Urteil des Landgerichts in Osijek aus dem Jahr 2018 weitgehend bestätigt.