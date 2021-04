24 Meistertitel stehen im Palmarès des österreichischen Traditionsclub FK Austria Wien. Den letzten davon feierten die Veilchen in der Saison 2012/2013 und durchbrachen als einziger Verein die mittlerweile neunjährige Dominanz von Liga-Krösus Red Bull Salzburg. Heute, acht Jahre nach dem Meistertitel, steht der Club am Abgrund.

Am Dienstag vermeldet die Austria, dass der Lizenzausschuss der österreichischen Bundesliga dem Club in erster Instanz die kommende Saison aus finanziellen Gründen verweigert. Sieben Millionen Euro sollen fehlen, es droht der Zwangsabstieg in die Regionalliga. Doch woher kommt das dicke Minus in der Austria-Kasse? Zwischen 2016 und 2018 baut der Club sein Stadion um. «Dabei haben sich die Verantwortlichen deutlich verschätzt» sagt Klaus Pfeiffer, Fussball-Journalist bei «heute.at». 10’000 Zuschauer hätten im Schnitt in die bis zu 17’500 Plätze umfassende Generali Arena pilgern sollen. Auch wegen Corona ist es dann aber effektiv nur ein Bruchteil davon.