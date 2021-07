Raymond Stewart - Training mit Doping-Coach? So verteidigt sich Alex Wilson

Der Schweizer Sprinter Alex Wilson lief die 100 Meter in 9,84 Sekunden. Statt Freude löst diese Leistung nun aber Skepsis und Unglaube aus.

Er habe nie mit Stewart trainiert und kenne ihn nicht mal, sagt Wilson nun in einem Interview.

«Ich habe in Las Vegas trainiert, und Raymond Stewart war am Fussballspielen, es fand gerade ein Turnier statt», sagt Alex Wilson gegenüber Zeitungen von Tamedia. «Mein Coach fragte ihn, ob er uns ein paar Tipps geben könne, das tat er dann auch während zehn Minuten.» So verteidigt sich der Schweizer Sprintathlet gegenüber Kritikern, die ihm vorwerfen, mit Raymond Stewart trainiert zu haben. Der jamaikanische Sprinter war nach seiner aktiven Laufbahn als Trainer tätig, wurde aber 2010 wegen Dopings lebenslang gesperrt.