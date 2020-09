Polizeimeldungen Ostschweiz : Traktor drückt zwei Töfffahrer in Auto – 20-Jähriger unbestimmt verletzt

Am Sonntag waren in Uznach ein Traktor, zwei Töffs und ein Auto in einen Unfall verwickelt. Der Traktor kollidierte vor einem Bahnübergang mit den beiden Töffs. Diese wurden durch den Aufprall in das Auto gestossen.