Auf Abwegen : Traktor macht sich selbständig und rollt über 100 Meter direkt in ein Wohnhaus

Am Samstag hat sich im bernischen ein Traktor verselbständigt. Das Fahrzeug richtete dabei einen massiven Sachschaden an. Ermittlungen zum Unfall wurden aufgenommen.

Am Samstag hat sich in Leuzigen ein Verkehrsunfall ereignet. Beim Beladen mit Getreide setzte sich ein Traktor mit zwei Anhängern in Bewegung und fuhr in einen Autounterstand.

Ein Traktor mit zwei Anhängern war am Samstag in Leuzigen BE auf der dortigen Längenbergstrasse am Feldrand parkiert. Die beiden Anhänger sollten eigentlich mit Getreide beladen werden. Während der Arbeiten setzte sich die Traktor-Anhänger-Kombination aber plötzlich in Bewegung: «Das Gefährt rollte rund 100 Meter über eine Wiese», rapportiert die Berner Kantonspolizei. Beim Zusammenstoss mit einem Autounterstand kam der führerlose Traktor schliesslich zum Stillstand. Im Unterstand, der an ein Wohnhaus angebaut ist, befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Autos. Infolge des Aufpralls kam es im Bereich des Traktors zu einer Rauchentwicklung. «Ein Bewohner des Wohnhauses konnte diese selbständig löschen», teilt die Kapo weiter mit. Sämtliche Fahrzeuge wurden im Zuge dieser herrenlosen Irrfahrt beschädigt oder erlitten Totalschaden.