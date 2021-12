Traktor muss bei St. Gallen Polizeiauto aus dem Schnee ziehen

Ein Polizeiauto wurde am Sonntag…

Ein Polizeiauto blieb am Sonntagmorgen am Ringelberg im Schnee stecken.

Bei einem Spaziergang entdeckte ein News-Scout am Sonntagmorgen ein St. Galler Polizeiauto, welches am Ringelberg im Schnee steckte. Ein Landwirt eilte zur Hilfe und zog das Polizeiauto mit seinem Traktor aus dem Schnee. «Das Ganze war eine schnelle Sache», sagt der Landwirt zu 20 Minuten. Der News Scout amüsierte sich an diesem Anblick. «Der Bauer, dein Freund und Helfer», meinte er scherzhaft.