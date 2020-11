In Bad Ragaz prallte ein Traktor ungebremst in ein Auto.

In diesem sassen drei Kinder im Alter von zehn Monaten, zwei Jahren und vier Jahren.

Das Fahrzeug prallte in ein Auto.

Bei einem Traktor versagten in Bad Ragaz die Bremsen.

Ein 42-jähriger Mann war am Samstag, kurz nach 13.15 Uhr, mit seinem Traktor in Bad Ragaz auf dem Malanggaweg in Richtung Sarganserstrasse unterwegs. Als er vor der Einmündung seinen Traktor abbremsen wollte, bemerkte der Mann, dass dieser keine Bremsleistung zeigte. Ungebremst fuhr der Traktor auf die Sarganserstrasse und prallte dort mit dem Auto einer 32-Jährigen zusammen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.