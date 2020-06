Arnegg SG

Traktor samt Anhänger kippt – Strasse über sechs Stunden gesperrt

Am Dienstag ist ein Traktor mitsamt Anhänger umgekippt. Für die Bergungsarbeiten musste die betroffene Strasse über sechs Stunden gesperrt werden. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Ein 22-jähriger Mann fuhr am Dienstag, kurz nach 15.20 Uhr, mit seinem Traktor mit angehängtem Anhänger von Arnegg kommend Richtung Hauptwil. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Anhänger ins Schwanken. In der Folge überschlug sich die Fahrzeugkombination, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt. Der Anhänger löste sich vom Traktor, drehte sich entgegen der Fahrrichtung und kam mit den Rädern nach oben zu liegen. Der Traktor kippte nach links und blieb auf der Seite liegen. Der 22-Jährige konnte den Traktor unverletzt verlassen.