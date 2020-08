Luzern Traktor schleicht mit Anhänger und Tempo 40 über die Autobahn

Ein Video zeigt, wie ein Traktorfahrer mit eingeschalteten Warnblinkern bei Luzern über die A2 fährt. Für das Befahren der Autobahn mit dem Traktor erhielt er eine Busse über 140 Franken.

Mit eingeschalteten Warnblinkern schleicht ein Traktor mitsamt Anhänger in der Innerschweiz über die Autobahn. Neben dem Nidwaldner Nummernschild weist ein Kleber prominent darauf hin, dass der Traktor nicht schneller als 40 Kilometer pro Stunde fahren kann. Dass andere Fahrzeuge reihenweise links überholen, scheint den Fahrer nicht zu stören. «Auch in der Schweiz fahren sie mit dem Traktor auf der Autobahn», sagt der filmende Beifahrer zur Szene.

Das auf Facebook geteilte Video wird rege kommentiert. Viele Antworten mit lachenden Smileys, ein User schreibt: «In der Innerschweiz darf man das.» Doch auch kritische Stimmen werden geäussert: «Katastrophale Werbung für die Landwirtschaft, aber Idioten gibt es halt in jedem Gewerbe.» Leiden würden jetzt jene, die mit solchen Leuten in einen Topf geworfen werden. «Am Schluss heisst es einfach wieder: ‹Alle Bauern sind dumm›, was man dann in vielen Situationen zu spüren bekommt.»