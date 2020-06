Samstagern ZH

Traktor überschlägt sich – Lenker und Bub (4) schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Traktor sind am Donnerstag in Samstagern zwei Personen schwer verletzt worden.

Ein 50-jähriger Lenker war in Begleitung eines 4-jährigen Knaben mit seinem Traktor auf einer Wiese angrenzend an die Stollenrainstrasse unterwegs, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt. Um etwa 15.30 Uhr geriet das Gefährt aus noch ungeklärten Gründen über eine Böschung. In der Folge überschlug sich der Traktor und kam auf den Rädern zum Stillstand.