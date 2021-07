Appenzell - Traktor verliert Rad und überschlägt sich – Fahrer am Kopf verletzt

Zuvor ist der 22-Jährige in einer Kurve in die Leitplanke geprallt und wurde über diese hinweggeschleudert. Der Mann wurde mit unbestimmten Verletzungen ins Spital gebracht.

Oberriet, 03.07.2021: Ein 22-jähriger Velofahrer ist in alkoholisiertem Zustand verunfallt. Aufgefunden wurde er schlafend, rund 50 Meter unterhalb des Unfallortes.

Am Montagnachmittag fuhr ein 42-jähriger Mann mit seinem Traktor auf der Gontenstrasse in Richtung Appenzell. Aus noch unbekannten Gründen verlor das Fahrzeug das linke Vorderrad. In der Folge überschlug sich der Traktor, wobei sich der Lenker unbestimmte Kopfverletzungen zuzog, teilt die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden mit. Laut Stefani Koller, Sprecherin der Kapo AI, sind die Verletzungen weniger schlimm als zuerst angenommen. Dem Mann gehe es den Umständen entsprechend gut.