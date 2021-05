Twann-Tüscherz BE - Traktor versinkt im Bielersee

In der Berner Gemeinde Twann-Tüscherz fiel am Montagmorgen ein Traktor in den Bielersee.

Am Montagmittag erreichen 20 Minuten Bilder eines Feuerwehreinsatzes am Bielersee. Darauf sind Beamte zu sehen, die im See nach etwas suchen. Gemäss Informationen des lokalen Reporters Arthur Sieber war zuvor ein Traktor in den See gerollt. Der Fahrer habe sich noch im Gefährt befunden, sich anschliessend aber frei-schwimmen können. Der Vorfall soll sich an der Schiffslände Tüscherz ereignet haben. Am Montagnachmittag um 16.30 Uhr habe der Traktor noch auf dem Boden des Bielersees gelegen, erklärt Sieber gegenüber 20 Minuten.