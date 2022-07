Hörhausen TG : Traktorfahrer (27) bemerkt plötzlich Feuer an Anhänger

Als die Polizei an der Brandstelle eintraf, stand der Anhänger bereits in Vollbrand.

In Hörhausen TG kam es am Montagnachmittag zu einem Brand.

Kurz nach 14 Uhr stand an der Gündelharterstrasse in Hörhausen TG eine Ballenpresse in Vollbrand. Die Feuerwehr Homburg musste mit rund zwei Dutzend Löschkräften zum Einsatz ausrücken. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.