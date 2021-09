Niederlande : Traktorfahrer schlägt Autolenker nieder und spiesst PW mit Heuwender auf

Als ein Senior (73) im niederländischen Wouwse Plantage einen Traktor überholen wollte, drehte dessen Fahrer durch: Er schlug den Autofahrer nieder und durchbohrte dessen Wagen mit seinem Heuwender. Gegen den 43-Jährigen wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Ein Traktorfahrer in den Niederlanden hat nach einem Streit einen Autofahrer niedergeschlagen und dessen Wagen aufgespiesst. Zu dem Zeitpunkt sass im Auto noch die Ehefrau (70) des 73-jährigen Fahrers, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Dann stieg er wieder in den Traktor und fuhr mit hoher Geschwindigkeit rückwärts gegen das Auto, in dem noch die 70 Jahre alte Ehefrau sass. Einer der Heuwender am Traktor durchbohrte dabei die Motorhaube des Autos. Danach fuhr der Traktorfahrer weg. Die Polizei nahm den Mann in seiner Wohnung fest und ermittelt nun wegen Misshandlung und versuchten Totschlags.