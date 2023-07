Metzerlen SO: Traktorfahrer stürzt bei tödlichem Selbstunfall 40 Meter in die Tiefe 

Ein Traktorfahrer kam am Montagnachmittag in Metzerlen SO von der Strasse ab.

Eine Polizeipatrouille entdeckte am Montag gegen 15.45 Uhr in Nähe des solothurnischen Metzerlen einen verunfallten Traktor. Das Fahrzeug lag auf einem unzugänglichen Gelände an der Challstrasse. Sofort rückte ein grösseres Aufgebot an Rettungskräften aus, das mit aufwändigen Rettungs- und Bergungsarbeiten begann. Dies teilt die Kantonspolizei Solothurn am Dienstagnachmittag mit.