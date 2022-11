Basel: Tram bei Bankverein entgleist – Chaos im Feierabendverkehr

Praktisch alle Tramlinien mussten in der Folge umgeleitet werden, was zu einem grösseren Chaos in der Innenstadt führte.

«Nichts geht mehr», melden News-Scouts aus der Basler Innenstadt. Am Dienstagabend während der Hauptverkehrszeit ist beim Knotenpunkt Bankverein ein Tram entgleist. In der Folge mussten praktisch alle Tramlinien umgeleitet werden und es kam zu grösseren Verspätungen. Die Basler Verkehrsbetriebe meldeten die Störung kurz nach 17 Uhr.

Ein Augenschein eines 20-Minuten-Reporters vor Ort zeigt, dass ein Tramwagen der Linie 2 aus dem Gleis gesprungen ist. Ein grösseres Aufgebot der Feuerwehr ist angerückt, um den Wagen zurück in die Spur zu heben. Erst vor einer Woche sei an praktisch der gleichen Stelle schon ein Tram der Linie 2 entgleist, berichtete die «Basler Zeitung». Ein Blick in die Timeline der BVB auf Twitter zeigt, dass es am 7. November ebenfalls am Bankverein schon zu einer grösseren Störung gekommen war.