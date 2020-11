Kurz vor 13.30 Uhr erfasste ein talwärts in Richtung Basel fahrendes Tram der Linie 10 in Arlesheim auf der Kreuzung Baselstrasse/Birseckstrasse ein Auto. Durch die Kollision wurden die beiden Insassen des Autos verletzt, wie bei der Baselbieter Polizei auf Anfrage zu erfahren war. Der Trambetrieb zwischen dem Bahnhof Dornach-Arlesheim und Münchenstein war in der Folge unterbrochen.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an. Im Fokus der Untersuchung dürfte die Lichtsignalanlage sein. Die Tramquerung an besagter Kreuzung ist nur mit einer Ampel und ohne Schranke geregelt. Grundsätzlich stehen alle Ampeln auf Rot, wenn ein Tram sich nähert. Zudem sind die Sichtverhältnisse so, dass Fahrzeuglenkende ein herannahendes Tram kaum rechtzeitig sehen können, wenn sie von der Birseckstrasse her queren, erst recht nicht, wenn es von rechts kommt.