Zürich: Tram nach Kollision an Albisriederplatz entgleist – ÖV eingeschränkt

Mitten im Feierabendverkehr am Mittwoch kolldierten zwei Trams der Linien 2 und 3 am Albisriederplatz. Dabei entgleiste die Tramlinie 3 kurz vor erreichen der Tramhaltestelle. Wie die Stadtpolizei gegenüber 20 Minuten sagt, wurde der Unfall gegen 16.30 Uhr gemeldet.

«Die Polizei und Feuerwehr sind vor Ort und die Autos stauen sich auf der Badenerstrasse», berichtet ein News-Scout. ÖV-Einschränkungen gibt es laut der VBZ bei verschiedenen Tram- und Buslinien. So bedient die Tramlinie 2 derzeit nur die Strecken Schlieren – Letzigrund und Bahnhof Tiefenbrunnen – Kalkbreite. Die Tramlinie 3 verkehre nur auf der Strecke Klusplatz – Albisriederplatz und die Buslinie 72 bediene am Albisriederplatz vorübergehend die Haltestellen der Buslinien 33 und 83 in Richtung Morgental.