Station Rentenanstalt: Tram und Auto kollidieren bei Zürich Enge – Verkehr ist lahmgelegt

Mindestens ein Auto wurde bei einem Tram-Unfall an der Station Rentenanstalt schwer beschädigt.

An der Tramstation Rentenanstalt in der Nähe des Zürcher Bahnhofs Enge hat sich am frühen Dienstagabend ein Unfall ereignet. Die Polizei ist ausgerückt und bestätigt den Einsatz, der genaue Unfallhergang ist jedoch unklar. Auf dem Foto eines News-Scouts ist zu sehen, wie die vorderste Türe des Trams herausgefallen ist und auf einem PKW auf der angrenzenden Spur zum liegen kam.