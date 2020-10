Bern : Trampassagier von Gruppe angegriffen und bestohlen

Am Mittwoch Abend ist in Bern ein Trampassagier von einer Tätergruppierung angegriffen und bestohlen worden. Er wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Trampassagier fuhr mit dem Tram 8 vom Westside her in Richtung Innenstadt, als er bemerkte, dass das Tram von einer Gruppe verfolgt wird. (Symbolbild)

Am Mittwochabend um circa 19.35 Uhr wurde in Bern ein Trampassagier angegriffen und bestohlen, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt. Der Passagier war im Tram 8 unterwegs und fuhr vom Westside her in Richtung Innenstadt, als sich bei der Haltestelle Bethlehem Säge oder Stöckacker plötzlich eine männliche Person aus einer Gruppe heraus ins Tram begab. Die Person stieg jedoch vorerst gleich wieder aus. Dann folgte die Gruppe für eine Weile dem Tram – unter anderem auf Elektrorollern.