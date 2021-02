Ein Tram der Linie 13 stand in der Nacht auf Dienstag um etwa 0.45 Uhr an der VBZ-Haltestelle Frankental in Zürich. Dabei wurde der Trampilot von einem grünen Laserstrahl aus einem Fenster eines nahegelegenen Gebäudes geblendet. Dem 35-jährigen Chauffeur gelang es zu erkennen, woher die Laserblendung kam, wie die Stadtpolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt.