Neue Details zum Toten im Zürcher Tram - «Trampilot schaute mehrfach zu meinem toten Vater und reagierte nicht»

Fast sieben Stunden fuhr Pietrantonio De Sando leblos in einem 2er-Tram durch Zürich. Weder die Passagiere noch die Tramchauffeure hatten an diesem Tag bemerkt, dass der 64-Jährige, kurz nachdem er bei der Haltestelle Micafil eingestiegen war, auf seinem Sitz gleich am Fenster zusammengesackt war und starb. Sein Sohn David hat heute noch mit dem Geschehenen zu kämpfen. «Ein Todesfall in der Familie ist immer tragisch. Was sich an diesem Tag abgespielt hat, macht es noch schwieriger, damit abzuschliessen», sagt der 40-Jährige.