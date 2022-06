Studis am Steuer: VBZ-Trampiloten sind sauer über «billige» Studi-Konkurrenz

Studierende, die einen Nebenjob suchen, können neu bei den Verkehrsbetrieben Zürich (VBZ) nach einer 26-tägigen Ausbildung Trampilotin oder Trampilot werden. Die Ausbildung wird mit 6240 Franken entlöhnt, im Job danach beträgt der Lohn 30 bis 35 Franken pro Stunde. Die Meinungen der 20-Minuten-Community zum Pilotprojekt der VBZ gehen auseinander. «Voll cool. Endlich mal kreative Ideen in der Berufswelt – weiter so», schreibt jemand. «Wenn nichts passiert, habe ich nichts dagegen», so eine andere Person.

Trampiloten befürchten schlechtere Arbeitsbedingungen

Bei einer Vorstandssitzung mit der VBZ-VPOD-Gruppe, die zufälligerweise am Donnerstag stattfand, hätten Trampilotinnen und Trampiloten ihre Bedenken über das Projekt geäussert. «Ich denke nicht, dass irgendjemand Vorbehalte gegen Studierende als Kolleginnen und Kollegen hat. Allerdings sorgen sie sich um das Berufsbild und die Qualität und Sicherheit ihrer Arbeit», so Beer.

«Wir bitten unsere Kollegen sich auf das Projekt einzulassen»

Laut Florian Schrodt, Leiter Recruiting bei den VBZ, will man mit den Mitarbeitenden die Erfahrungen aus dem Projekt teilen. «Wir wollen jedoch betonen, dass die Studierenden wegen ihrer flexiblen Einsatzmöglichkeiten an beispielsweise Wochenenden und beliebten Ferienzeiten, die bereits im Einsatz stehenden Trampilotinnen und -piloten entlasten sollen.» Die Qualität und Sicherheit der Arbeit stehe weiterhin an erster Stelle und werde mit dem Projekt nicht gefährdet, so Schrodt.