SRF-Liebling starb an Alkohol-Sucht: So viel darfst du trinken

Der Publikumsliebling der SRF-Serie «Treffpunkt Garage – Leben am Rand der Gesellschaft» Anna starb an ihrer Alkoholsucht.

Die Nachricht, dass der SRF-Publikumsliebling Anna (24) an ihrer Alkoholsucht gestorben ist, hat ihre Fans erschüttert.

Der Tod der jungen Anna (24), die an ihrer Alkoholsucht starb, traf ihre Fans sehr. Sie war die Protagonistin der SRF-Reportage «Treffpunkt Garage – Leben am Rand der Gesellschaft» gewesen und hatte zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer und eine grosse Tiktok-Community. Ihr Tod traf viele Schweizerinnen und Schweizer .

In der Serie sagte Anna, sie habe zu den schlimmsten Zeiten ihrer Sucht bis zu vier Flaschen Wodka täglich getrunken. Markus Meury, Mediensprecher von Sucht Schweiz, ordnet diesen Konsum ein: «Dies ist natürlich eine lebensgefährliche Menge. Alkohol ist ein Körpergift, das alle Zellen schädigt, insbesondere diejenigen, die beim Trinken in direktem Kontakt sind (vom Mund über die Speiseröhre bis in den Darm) oder die Giftstoffe dann verarbeiten sollten (Leber).» Auch das Gehirn als besonders sensibles Organ werde geschädigt. Schliesslich sei die Gefahr von Unfällen und Gewalt bei dieser Menge stark erhöht.