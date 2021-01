Die Psychiatrie Baselland bietet in Binningen seit Kurzem eine Sprechstunde für trans Menschen an. Die Nachfrage ist so hoch, dass die Kapazitätsgrenze beinahe erreicht ist. Trans-Aktivist*in Sascha Rijkeboer erstaunt das nicht.

«Wir bieten hier trans Menschen einen sicheren Raum, wo sie sich mit ihren Sorgen und Fragen hinwenden können», sagt Psychologe Patrick Gross, der mit Sebastian Thul das Angebot leitet.

«Wir bieten hier trans Menschen einen sicheren Raum, wo sie sich mit ihren Sorgen und Fragen hinwenden können», sagt Psychologe Patrick Gross gegenüber 20 Minuten. Mit Sebastian Thul zusammen leitet er das Angebot für Personen, die zum Beispiel Hilfe bei ihrem Coming-Out oder Unterstützung bei Fragen der Geschlechtsidentität brauchen. Für psychische Probleme, die in diesem Zusammenhang auftreten, können sie psychotherapeutische Behandlungen anbieten.

Keine psychische Krankheit

Gross betont: «Trans ist keine psychische Krankheit.» Allerdings könne das Verhältnis zwischen dem bei der Geburt zugewiesenen und dem empfundenen Geschlecht angespannt sein und zu einem Leidensdruck führen. «Unsere Mitarbeiter haben ein gutes Gespür für Menschen und deren Individualität», wie Gross sagt. «Sie verurteilen und bewerten die Menschen nicht, sondern hören ihnen zu und nehmen sie ernst.»

Das Angebot in Binningen sieht sich mit einer grossen Nachfrage konfrontiert. Derzeit betreue die Beratungsstelle rund 20 Klient*innen. Gross rechnet damit, dass die Kapazitätsgrenze seiner Beratungsstelle bald erreicht ist.

«Trans ist nichts Negatives»

Das erstaunt Trans-Aktivist*in Sascha Rijkeboer nicht: «Ich finde es gut und wichtig, dass es diese Sprechstunde für trans Menschen gibt», sagt Rijkeboer auf Anfrage von 20 Minuten. Rijkeboer ist trans non-binär und möchte weder als Frau noch als Mann klassifiziert werden. «Schön fände ich es natürlich, wenn eine trans Person zukünftig von sich aus keine Therapie mehr benötigt, um so leben zu dürfen, wie sie sich fühlt», so Rijkeboer.

Die Vorurteile, Mythen und negativen Berichte über trans Menschen sind laut Rijkeboer immer noch zu sehr in unserer Gesellschaft verankert. Genau das führe aber bei den meisten trans Personen zu einer psychischen Belastung. «Dabei ist trans nichts Negatives», so Rijkeboer. «Ich bin sehr glücklich, so leben zu dürfen, wie ich mich fühle.»

Da aber nicht alle so privilegiert seien, brauche es noch einiges an Arbeit und Aufklärung in der Gesellschaft. Dennoch, Rijkeboer ist überzeugt davon, dass wir auf einem guten Weg sind.

«Being Sascha» Ausserhalb von binären Geschlechterzuweisungen Über Rijkeboer wurde ein Film produziert, der den Basler Filmpreis gewonnen hat. Im Dokumentarfilm «Being Sascha» werden die Zuschauer mit in die Erlebniswelt eines jungen Menschen ausserhalb der binären Geschlechterzuweisungen genommen – in jene von Sascha Rijkeboer. Ausgrenzung erfährt Sascha überall, denn überall ist Heteronormativität und es gilt, zwischen männlich und weiblich zu entscheiden. Auch deshalb ist Rijkeboer heute bewusst eine sichtbare Transperson. Der Film ist noch bis zum 1. Februar 2021 online verfügbar.