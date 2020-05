Grossbritannien

Trans-Mann bringt Kind zur Welt und darf nicht Vater sein

Freddy McConnell ist der erste britische Trans-Mann, der ein Kind geboren hat. Und eben weil der 32-Jährige das tat, darf er legal nur Mutter sein.

• Nun will der Mann aber als Vater statt Mutter anerkannt werden.

Er zog das Urteil weiter

Was ist Transgender?

Nun hat auch das Gericht in höherer Instanz entschieden, dass es nicht in seiner Macht stehe, darüber zu entscheiden, welche Bezeichnung korrekt sei. «Das Problem wirft komplizierte ‹miteinander verbundene› Gesetze auf und eine Reform ist die Sache des Parlaments.» McConnell kann seinen Fall nun noch an den Supreme Court weiterziehen.