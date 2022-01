Diskussion um Motto : Trans Personen fühlen sich von Zurich Pride missverstanden

Das Motto der diesjährigen Zurich Pride sollte eigentlich «trans*normal» heissen. In der trans Community sorgt dies aber für heftige Kritik.

Benjamin Herman von der Zurich Pride ist überrascht über die heftige Kritik. Das Motto stelle auch eine Forderung an die Gesellschaft dar: « Nämlich diese, dass die Normen, die wir zurzeit haben - welche trans Leute oft auch ausschliessen oder an den Rand drängen -, dass diese auch aufgebrochen werden sollen. Sodass trans Menschen sich nicht den Normen anpassen müssen. Sondern, dass sie genau so, wie sie sind, angenommen werden. Und quasi zur Norm dazugehören. »