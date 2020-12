Seine Frau Emma Portner (26) gratulierte ihm auf Social Media mit den Worten: «Ich bin so stolz auf Elliot Page. Ich liebe dich so sehr.»

Elliot Page (du kanntest ihn vorher als Ellen Page) hat sich am Dienstagabend (Schweizer Zeit) als Transgender geoutet und damit eine wahre Begeisterungswelle losgetreten.

Die Ehefrau des 33-Jährigen, die kanadische Tänzerin und Choreografin Emma Portner (26) repostete Elliots Coming-out-Post und schrieb dazu: «Ich bin so stolz auf Elliot Page. Trans-, Queer- und nicht binäre Menschen sind ein Geschenk für diese Welt, und Elliots Dasein an und für sich ist ebenfalls eines. Mögest du weiterhin strahlen, süsser E. Ich liebe dich so sehr.»