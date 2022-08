Aus der Premier League : Transfer-Hammer – FC Basel schnappt sich Nati-Stürmer Andi Zeqiri

Der FC Basel mischt weiter munter auf dem Transfermarkt mit. Demnächst dürfte der FCB seinen insgesamt 13. Neuzugang in diesem Sommer offiziell präsentieren – und dieser hat es gleich in sich. Nati-Stürmer Andi Zeqiri (sieben Länderspiele) kehrt laut dem « Blick » von Brighton aus der Premier League zurück in die Schweiz.

Der 23-Jährige kommt wohl per Leihe bis kommenden Sommer, sein Vertrag beim Premier-League-Club ist noch bis 2024 gültig. Die vergangene Saison spielte Zeqiri in der Bundesliga beim FC Augsburg. Dort brachte es der Stürmer in 23 Einsätzen auf zwei Tore und zwei Vorlagen. In Basel will sich der einstige Lausanne-Profi im Hinblick auf die WM bei Nati-Trainer Murat Yakin empfehlen.