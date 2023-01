Yann Sommer: Wechsel zu Bayern München ist fix

Sommer spielte einst beim FC Basel

Der Wechsel macht für die Münchner und den Schweizer Fussball-Star durchaus Sinn. Der FC Bayern braucht nach dem Skiunfall und dem daraus resultierenden langen Ausfall von Manuel Neuer (36) einen absoluten Top-Goalie, Sommer hat die Chance, sich bei einem Weltclub zu beweisen und nochmals was Neues zu erleben. Der 34-Jährige spielte seit 2014 bei Gladbach, das für ihn damals rund neun Millionen Franken an den FC Basel überwiesen hatte.

Oliver Kahn ist schon lange Zeit Fan

Dass der 34-Jährige das Zeug für die Bayern hat, steht ausser Frage. Ende August beim 1:1 zwischen dem FCB und Gladbach betrieb Sommer in der Münchner Allianz Arena bereits etwa beste Eigenwerbung. Mit insgesamt 19 Paraden stellte der Nati-Goalie einen neuen Bundesliga-Rekord auf. Seit Beginn der detaillierten Datenerfassung parierte kein anderer Torhüter in einem Spiel so viele Bälle.

Und mehr noch: Nach dem Expected-Goals-Modell (erwartete Tore) hat Sommer in dieser Bundesliga-Saison 4,1 Gegentore verhindert – so viele wie kein anderer Goalie in der deutschen Liga. Manuel Neuer folgt mit 3,8 verhinderten Toren auf Platz 2. Auch mit seiner Abwehrqoute von 77 Prozent liegt der Schweizer knapp vor dem verletzten Bayern-Star. Nur einmal in den neun Saisons bei Gladbach wies Sommer eine bessere Quote auf (Saison 2014/2015, 83 Prozent).